Ein 35-Jähriger beraubte eine Seniorin am Wall in Elberfeld. Zeugen konnten den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Elberfeld. Ein 35-jähriger Mann betrat am Mittwochmorgen, gegen 8.15 Uhr, eine Bäckerei am Wall in Elberfeld. Er schnappte sich die Handtasche einer Seniorin (88 Jahre) und wollte aus dem Geschäft rennen.

Als er stolperte und die Frau ihre Tasche wiederholen wollte, stieß er die ältere Dame zurück. Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam wurden, griffen ein und hielten den 35-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die 88-Jährige erhielt ihre Tasche wieder, gegen den Täter wird wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.