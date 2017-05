Der beliebte Trödel- und Klöngelsmarkt findet zum 43. Mal statt.

Sonnborn. „Bei uns ist es klein und gemütlich“ – das ist laut Veranstalterin Ricarda Hens von der Arbeitsgemeinschaft Sonnborner Vereine (AGSV), das Außergewöhnliche am Trödelmarkt an der Sonnborner Straße. „Wir sind mittlerweile zu einer Institution und einem Treffpunkt für Sonnborner geworden.“ Am Samstag, 27. Mai, zwischen 9 und und 18 Uhr wird es wieder voll in Sonnborn.

Seit 2009 veranstaltet Hens den Trödelmarkt, ins Leben gerufen hat ihn vor 43 Jahren ihre Mutter. Somit liegt ihr das Projekt besonders am Herzen: „Es ist mein eigenes kleines Projekt geworden.“ Auf den insgesamt 170 Ständen werde alles geboten, wonach ein Trödler stöbere. „Sogar nachts beim Aufbau kommen schon die ersten mit der Helmlampe und suchen nach den besten Schnäppchen“, so Hens. Und auch sonst gebe es nicht viel Neuware. „Es gibt viele ältere Kleinigkeiten, Klamotten aber auch Dachbodenfunde.“

100 000 Besucher werden am Samstag unterhalb des Schwebebahngerüsts erwartet. Damit die Anreise ohne größere Hindernisse verlaufen kann, sollten die Schnäppchenjäger per Schwebebahn anreisen. Die verkehre aufgrund des hohen Personenaufkommens sogar im Minutentakt, berichtet Hens.

Sportvereine und Schützenverein stellen den Ordnungsdienst

Und wie jeder Trödelmarktbesucher weiß: Das ganze stöbern und feilschen macht hungrig. Und hier kommen die Vereine ins Spiel. Drei Sportvereine sind mit Bierständen vertreten und stellen mit dem Schützenverein den Ordnerdienst, der auch Bratwurst und Waffeln verkauft. Die Freiwillige Feuerwehr Sonnborn stellt einen Bratwurststand, die Jugend verkauft Kuchen. Zudem zeichnen sie die Standmeter ein. Für die Hilfe der Vereine dürfen sie ohne Standgebühr ihr Essen verkaufen. „Und wenn am Ende Geld übrig bleibt, kriegen sie eine kleine Finanzspritze“, erklärt Hens.