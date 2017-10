Ein 95-Jähriger und eine 19-Jährige kollidierten mit ihren Wagen - beide fuhren einen VW Polo - an der Kreuzung Hastener Straße/Kleinenhammerweg.

Cronenberg. Auf der Hastener Straße in Cronenberg kam es am Mittwoch, gegen 13.10 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten VW-Fahrern. Ein 95-Jähriger Wuppertaler beabsichtigte mit seinem VW Polo vom Kleinenhammerweg in die Hastener Straße abzubiegen.

Dabei kollidierte er mit einer 19-Jährigen, die ebenfalls mit einem VW Polo unterwegs war. Der Senior erlitt leichte Verletzungen, die vor Ort behandelt werden konnten. Die 19-jährige Unfallfahrerin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, konnte dieses nach ambulanter Behandlung aber wieder verlassen. Es entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro.