Die Kreuzung zur Küllenhahner Straße bekommt eine neue Straßenoberfläche.

Hahnerberg. Ab Freitag, 4. August, stellen die WSW im Kreuzungsbereich Küllenhahner Straße/Theishahner Straße die Straßenoberfläche wieder her. Von der Küllenhahner Straße in Fahrtrichtung Hahnerberger Straße ist das Abbiegen in die Theishahner Straße dann nicht möglich.

Eine Umleitung ist über die Küllenhahner Straße und Hahnerberger Straße möglich. Am Montag, 7. August, wird die Baustelle aufgehoben und die ursprüngliche Verkehrsführung im Kreuzungsbereich wiederhergestellt.