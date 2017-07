Im Herzen Cronenbergs wird am Wochenende gefeiert. Einige Buslinien werden umgeleitet.

Cronenberg. Die Cronenberger Werkzeugkiste steht kurz bevor - unter dem Motto „einander verstehen - miteinander leben“ öffnet sie am Samstag um 9.30 Uhr ihre Pforten. Die Rathausstraße wird daher vom 7. Juli ab 18 Uhr bis 9. Juli um 12 Uhr zwischen der Hauptstraße und der Lindenallee gesperrt. Die Busse der Linie 625, 633, CE 65 und NE 7 fahren für die Zeit der Sperrung in beide Fahrtrichtungen über die Amboßstraße /Lindenallee. Die Haltestelle „Amboßstraße“ wird in die Amboßstraße 23 verlegt, die Haltestelle „Cronenberg Rathaus“ entfällt, die Haltestellen „Unterkirchen“ in der Lindenallee werden von allen Linien außer der 633 mit angefahren. Die Linie 633 fährt vom und zum Stadtbad in beiden Richtungen über die Kemmannstraße und die Amboßstraße. Für die Linie CE 64 aus und in Richtung Solingen ergeben sich keine Änderungen.