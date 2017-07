Kohlfurth. Viele Rocker aus der Region verabschiedeten sich am Samstag von dem Ende Mai verstorbenen Wuppertaler Original Hans-Dieter Fey – besser bekannt als „Puma von Sonnborn“. Treffpunkt war das Café Hubraum in Solingen. Symbolisch verstreute die Trauergemeinde seine Asche zur letzten Ruhe in der Wupper.