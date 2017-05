Erstmals wandelten Cronenberger ihre Küchen in kleine Restaurants um. Vieles wurde geboten – von Bollywood über Britannien bis zur Brotzeit.

Cronenberg/Arrenberg. Am Arrenberg kennt man das Prozedere schon. Private Wohnungen, Ladenlokale und Gärten öffnen ihre Türen und verwandeln sich für einen Tag in Restaurants. Nachbarn, Bekannte oder Verwandte kommen herein, probieren die vielfältigen Köstlichkeiten und plaudern bei selbst gemachtem Essen und Getränken, manche lernen sich erst neu kennen. Zum siebten Mal fand der Restaurant-Day am vergangenen Samstag am Arrenberg statt. Parallel dazu gab es die Premiere in Cronenberg, mit gleich 13 Teilnehmern.

„Wir hätten wirklich nicht gedacht, dass direkt so viele mitmachen. Das ist richtig toll“, sagt Organisatorin und Mitinitiatorin Jennifer Cox. Die „Initiative Nachhaltig in Cronenberg“ (NiC), der Cox angehört, steht hinter der Umsetzung des Restaurant-Days in Cronenberg. „Es gehört nämlich auch viel Mut dazu, einfach seine Türen zu öffnen, aber auch zu fremden Menschen nach Hause zu kommen“, betont sie. Bereits am Nachmittag weiß sie durch das soziale Netzwerk Facebook, dass alle Teilnehmer gut besucht sind.

Sie selbst hat gemeinsam mit Freundin Vesna Geisler ein Britisch-Indisches Menü zubereitet. Das Ambiente ist passend im Bollywood-Stil angerichtet. „Ich habe selbst Wurzeln in England und in Indien“, erzählt die junge Frau. Als Vorspeise gibt es „Onion bhaji“, ein kleines Küchlein aus Kichererbsenteig mit Zwiebelringen. Als Hauptspeise können sich die Gäste aussuchen, ob sie das „Chicken Tikka Masala“, ein Englisches Gericht mit Curry und Kürbis, mit Quinoa oder mit Basmatireis essen möchten. Die meisten entscheiden sich für beides. „Den Kürbis habe ich extra für diesen Tag gezüchtet – es ist also ein richtiger Cronenberger Kürbis. Das Hühnchen kommt vom Arrenberg“, sagt Jennifer Cox und lacht.

„Es ist eine tolle Gelegenheit, mal die Nachbarschaft kennen zu lernen.

Anna Braun, Gastgeberin

Nicht nur in der Hinsicht war der Arrenberg unterstützend. Die Initiative „Aufbruch am Arrenberg“ habe den Cronenbergern sehr geholfen, ihren Restaurant-Day zu organisieren und diente stets als Vorbild, betont Jennifer Cox. Vesna Geisler und Jennifer Cox haben es vorher noch nicht geschafft, ein anderes „Restaurant“ zu besuchen. „Die Organisation war ziemlich aufwendig. Deshalb bin ich auch froh, dass wir es zusammen gemacht haben“, sagt Vesna Geisler.

Zu Besuch bei Cox sind auch andere Teilnehmer, wie zum Beispiel Sabine Zeller. „Wir haben etwas Finger-Food vorbereitet, verschiedene Quiches, Tartes und Kräuterdips“, sagt Zeller. Die Kräuter für einen Kräuterquark habe sie sogar selbst gesammelt. „Ich bin ganz gespannt, wie viele kommen. Das kann man ja überhaupt nicht einschätzen.“ Zu vier Haushalten haben sie das Finger-Food Buffet vorbereitet, erzählt Zeller.