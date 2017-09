Gründungstreffen am Donnerstag im Schulzentrum Süd.

Cronenberg. Es gibt bereits zehn solcher Gruppen in der Stadt, jetzt soll sich auch in Cronenberg eine „Zwar“-Gruppe gründen. Das Zwar-Netzwerk ist eine Initiative für Menschen „zwischen Arbeit und Ruhestand“ ab 55 Jahren, die neue Aufgaben und Kontakte suchen. Nach einer Anfangsbegleitung organisiert sich die Gruppe selbst, plant Ausflüge und Besichtigungen, trifft sich zum Kegeln oder Wandern, es kann gemeinsame Kino- und Theaterbesuche geben. Die Teilnahme ist kostenfrei, es gibt weder einen Vorstand noch vorgegebene Themen.

Die erste Wuppertaler Gruppe entstand 1999 in Heckinghausen, seither sind neun weitere gefolgt. Aus den bestehenden Gruppen gab es Hinweise, dass auch in Cronenberg ein Bedarf besteht. Die Stadt unterstützt die Arbeit des Zwar-Netzwerks und hat 3300 Cronenberger über 55 Jahren zur Gründungsveranstaltung am Donnerstag, 28. September, 18.30 Uhr, ins Schulzentrum Süd, Jung-Stilling-Weg 45, eingeladen.

Nach der Gründung sind alle 14 Tage montags, 19 bis 21 Uhr, so genannte Basisgruppentreffen in den Räumen der Lebenshilfe, Hauptstraße 139, geplant. Betreut wird die Gruppe im ersten Jahr von Birgit Paziener von der Arbeiterwohlfahrt (Awo), Tel. 245 77 41. Beraten wird das Projekt von der vom Land geförderten Zwar Zentralstelle NRW in Dortmund. kati