Wuppertal-Cronenberg. Ein Mountainbiker ist am frühen Freitagabend in einem Waldstück in der Nähe der Endhaltestelle der Museumsbahn verunglückt. Die Rettungsaktion der Feuerwehr war etwas aufwendiger. Sie kam nicht direkt an den Verletzten mit ihren Fahrzeugen heran.

Der Mountainbiker war mit seinem Fahrrad gestürzt und verletzte sich dabei so schwer, dass er sich nicht mehr aus eigener Kraft sich von dem Unfallort entfernen konnte. Der Mann alarmierte selber die Feuerwehr. "Wir konnten den Verletzten zuerst nicht orten, da diese Funktion auf seinem Mobilphone nicht aktiviert war. Zum Glück halfen nette Passanten, die uns dann sagen konnten, wo wir den Mann finden", sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Die Rettungsfahrzeuge konnten bis zur Endhaltestelle Greuel der Museumsbahn fahren, die restlichen 500 Meter mussten die Einsatzkräfte dann zu Fuß zurücklegen, berichtet der Sprecher.

"Da wir nicht wussten, wie unzugänglich das Gelände ist, sind wir mit einem größeren Aufgebot vor Ort gewesen, sagte der Sprecher unserer Zeitung. Mit einer Krankentrage wurde der Verletzte zu dem Rettungsfahrzeug gebracht und in ein Krankenhaus transportiert. Etwa 90 Minuten dauerte der Einsatz.