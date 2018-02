Cronenberg. Nach der erfolgreichen Aktion vor zwei Jahren findet am 10. Juni die vierte Sponsorenaktion der Cronenberger Bürgervereine unter dem Motto „Wir bewegen uns wieder und weiter“ zugunsten der Kinderhospizstiftung Bergisches Land statt: Außer einer Wanderung von Sudberg nach Küllenhahn findet in diesem Jahr wieder ein Sponsorenlauf statt, den die LG Wuppertal durchführt. Zielpunkt ist das Kinderhospiz Burgholz.

Der Buchautor, Journalist und Botschafter für das Kinderhospiz Burgholz, Günter Wallraff, unterstützt die Aktion auch in diesem Jahr durch Teilnahme an der Wanderung, Oberbürgermeister Mucke tut dies durch Teilnahme am Sponsorenlauf. Erstmalig wird in Zusammenarbeit mit der RTG Wuppertal Süd in diesem Jahr auch einen Sponsorenritt angeboten. Ursprungsidee der Aktion ist es, jedem die Möglichkeit zu geben, durch seine Teilnahme oder mit einer Spende das Kinderhospiz im Burgholz zu unterstützen. Zeitangaben und Streckenführung werden noch bekanntgegeben.

Das Kinder- und Jugendhospiz Burgholz hat zum Ziel schwerst- und unheilbar erkrankten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein Leben gemeinsam mit ihrer Familie zu ermöglichen. Informationen zur Kinderhospizstiftung Bergisches Land sowie eine Bankverbindung für direkte Spenden unter dem Stichwort „Die Cronenberger wandern/laufen/reiten“ sind zu finden unter

kinderhospiz-burgholz.de