In Wuppertal gibt es etwa 4500 Baudenkmäler. Damit ist die Stadt nach Köln die Kommune mit den meisten Baudenkmälern in NRW. Für die Bewahrung und Pflege der Gebäude ist die Untere Denkmalbehörde der Stadt Wuppertal zuständig. In Zusammenarbeit mit dem zuständigen Fachamt, dem Amt für Denkmalpflege im Rheinland, werden Denkmäler erfasst, in der Denkmalliste eingetragen und bei allen Veränderungen und Maßnahmen betreut. Kommunale Zuschüsse oder eine Förderung durch das Land NRW gibt es für Denkmaleigentümer nicht mehr. Seit Oktober 2013 besteht die Möglichkeit, eine sogenannte Darlehensförderung bei selbstgenutzten und denkmalgeschützten Wohngebäuden durch die landeseigene NRW-Bank zu beantragen. Als Verfahrensträger in Sachen Darlehensförderung hilft auch die Wohnungsbauförderung der Stadt weiter.