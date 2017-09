Bürgerbusverein hat jetzt das neue Modell vorgestellt. Sponsoren hatten 70 000 Euro gestiftet.

Cronenberg. Die Freude ist groß beim Cronenberger Bürgerbusverein. Denn „Dörpi III“ kann nun auch offiziell Touren übernehmen, das neueste Modell löst den „Dörpi I“ ab, der bereits 320 000 Kilometer auf dem Tacho hatte. Jetzt wurde das neue Fahrzeug, das ebenso wie seine Fahrzeuge acht Sitzplätze bietet, im Beisein der Sponsoren vorgestellt. Der Dank von Andreas Holstein, Vorsitzender des Dörper Bus e.V., richtete sich deshalb an Peter Mettlicki (Stahlwille), Thomas Wolf (Wuppertaler Stadtwerke) und Michael Diebisch von der Sparkasse. Aber auch an die Firmen vom Cleff und Knipex, die insgesamt rund 70 000 Euro für die Anschaffung des Dörpis zur Verfügung gestellt hatten.

Für die Passagiere gibt es ab sofort noch mehr Komfort

„Normalerweise gibt es alle fünf bis sechs Jahre einen finanziellen Zuschuss von 35 000 Euro“, erklärte Holstein. Das hätte in diesem Jahr aber nicht gereicht, da die Kilometeranzahl des ersten Dörpis zu hoch gewesen ist. Eine Neuanschaffung war unumgänglich. Dass die so schnell über die Bühne gehen konnte, sei keine Selbstverständlichkeit, so der Bürgerbusvorsitzende.

Dass der Bürgerbus nun schon über Cronenbergs Straßen rollen kann, sei aber auch der niederländischen Firma VDL zu verdanken, die den Mercedes Sprinter schnell umgebaut und auf die Bedürfnisse der Passagiere angepasst hat. Im Vergleich zu seinen Vorgängern besticht „Dörpi III“ nun mit einer Sitz- und Scheibenheizung, die nicht nur beim Fahrer, sondern auch bei den Passagieren für mehr Bequemlichkeit sorgen. Und von denen gibt e beim Cronenberger Bürgerbusverein eine ganz Menge. 8000 waren es im vergangenen Jahr, erklärt Holstein. Tendenz steigend. Und damit alle, die das Angebot beanspruchen, weiter sicher von A nach B kommen, suchen die Vereinsmitglieder laufend nach neuen Fahrern. „Mitbürger, die sich ehrenamtlich engagieren, sind willkommen.“