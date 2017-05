Am Dienstag um 17.30 Uhr zählt im Born Café die Meinung der Leser.

Cronenberg. Für den morgigen Dienstag lädt die WZ wieder zum Leserstammtisch in Cronenberg ein. Ab 17.30 Uhr warten im Cronenberger Born Café, Schorfer Straße 7, die WZ-Redakteure Katharina Rüth und Daniel Neukirchen auf möglichst viele Teilnehmer, die berichten, was die Cronenberger bewegt.

Dabei möchten wir nicht die offensichtlichen Fakten aus dem Stadtteil, sondern hören, worüber Sie sich im Stadtteil ärgern, was Sie wundert und was Sie erfreut. Uns interessiert, wofür Sie sich engagieren und für was Sie sich einsetzen.

Leserstammtisch

Ob es das Dauerbrenner-Thema Seilbahn, das Bürgerbüro und der Service des Einwohnemeldeamts ist – sagen Sie uns, was Sie davon halten. Was denken Sie über die Baustellen im Stadtteil? Welche Bauprojekte finden Sie diskussionswürdig? Wo fehlt ihnen etwas in der Umgebung? Vielleicht haben Sie noch andere Themen, die Ihnen wichtig sind und die Sie in Ihrer Zeitung lesen wollen.

Gleichzeitig beantworten Katharina Rüth und Daniel Neukirchen gern Fragen, wie Nachrichten den Weg in die WZ finden. Der lockere Austausch hat kein festes Programm. Anmeldungen sind nicht nötig, Getränke und Speisen zahlen die Besucher selbst.