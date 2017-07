Den Tätern gelang es nicht Tür und Fenster aufzuhebeln.

Loh. In Wuppertal kam es in der Zeit vom 24. Juli, 17 Uhr, und 25. Juli, 15.30 Uhr, zu einem Einbruchsversuch in ein Büro am Nommensenweg. Unbekannte versuchten eine Tür und zwei Fenster aufzuhebeln.

Es gelang ihnen jedoch nicht und die Täter flüchteten ohne Beute. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0202/2840 entgegen.