Wuppertal. Am Freitag gegen 18.00 Uhr kam es in Wuppertal-Barmen zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Unteren Lichtenplatzer Straße im Bereich Heidter Berg.

Ein 49-jähriger Wuppertaler befuhr die Untere Lichtenplatzer Straße in westlicher Richtung. Aus bisher ungeklärten Gründen verlor er die Kontrolle über sein Rennrad und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu, die eine stationäre Behandlung in einem Krankenhaus erforderlich machten. Am Rennrad entstand leichter Sachschaden (100,-EUR).

Für den Zeitraum der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme wurde die Untere Lichtenplatzer Straße zwischen Heidter Berg und Albertstraße von 18.00 bis 19:00 Uhr gesperrt.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei Wuppertal unter 0202-284-0 zu melden.