Unterbarmen. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde zwischen 22.30 und 7 Uhr früh im Einmündungsbereich Grotestraße und Elberfelder Straße ein geparkter Pkw VW Golf in schwarz schwer beschädigt.

Das Fahrzeug stand ordnungsgemäß in einer Parktasche am Fahrbahnrand und wurde durch die Wucht des Aufpralles sogar nach vorne versetzt. Möglicherweise könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Lkw handeln, da sich in der unmittelbaren Nähe die Anlieferung eines Supermarktes befindet.

Das Verkehrskommissariat Wuppertal bittet Zeugen sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0202/2840 zu melden.