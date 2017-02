Auf dem Friedhof Schützenstraße erinnern zwei Gedenktafeln an die sogenannten Sternenkinder.

Friedhof Schützenstraße ist Trauerort für Eltern.

Barmen. Rund vier Jahre ist es her, dass auf dem Friedhof Schützenstraße ein Ort für Eltern eingerichtet wurde, die ihre Kinder nicht lebend zu Gesicht bekommen durften. Im Jahr 2015 ist noch ein weiteres Sternenkinderfeld hinzugekommen. An dieses Feld wurden zu Beginn des Jahres zwei Gedenktafeln gesetzt: Die Inschrift auf beiden soll den Schmerz über den Verlust lindern.

„Der Prozess dauerte zwar länger als gedacht“, räumte Quirin Sailer, Leiter der katholischen Krankenhausseelsorge Wuppertal ein. Grund sei laut Seiler die Sorgfalt gewesen, mit der alle Schriftstücke auf der Tafel behandelt werden sollten. „Wenn Menschen zum Trauern an einen solchen Ort kommen, müssen die Felder mit den Daten auch stimmen“, betonte er.

Gedenktafel wurde durch Spenden vieler Wuppertaler ermöglicht

Vor ungefähr einem Jahr lud die Bethe-Stiftung zu einer Spendenaktion ein (die WZ berichtete): Da sich die Kosten für den Gedenkstein auf rund 8500 Euro belaufen sollten, wollte die Stiftung zu jedem gespendeten Euro einen weiteren dazugeben. Mit Erfolg – zwei Steine stehen nun vor Ort. Einer ist „allen verstorbenen Kindern sowie den Unbenannten“ gewidmet, ein weiterer erklärt die Sternenkinderarbeit. Der Text wurde in langer Arbeit vom Team der Krankenhausseelsorge besprochen. „Wir gedenken all der Kinder, die nicht bestattet werden konnten. Sie werden niemals vergessen“, heißt es unter anderem. „Im Herbst haben sich alle Beteiligten getroffen, um die Umsetzung abzusprechen“, so Sailer. Die Künstlerin Christiane Tyrell sorgte schließlich für die Gestaltung und Setzung der Texte.

„Auf zehn Geburten kommt im Schnitt eine Komplikation, die mit dem Tod des Kindes endet“, erklärt Quirin Sailer. Umso wichtiger sei die Arbeit der Sternenkinderambulanz, die Betroffene auf vielen Terminen unterstützt. Sein Dank gilt zudem den Wuppertalern, die mit ihren Spenden „einen adäquaten Ort der Trauer“ ermöglicht hätten. Zusätzlich zu den Gedenktafeln sollen voraussichtlich im kommenden Frühjahr einige Stelen hinzukommen, die mit unterschiedlich gestalteten Sternmotiven ausgestattet sind.