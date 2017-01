Straße Beckmannshof wird Sackgasse

Barmen. Seit Mittwoch, 11. Januar, arbeiten die WSW in der Straße Beckmannshof an einer Kanalleitung. Während der voraussichtlich vierwöchigen Bauzeit ist die Straße Beckmannshof bis zur Baustelle nur als Sackgasse befahrbar. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Im Anschluss an die Kanalarbeiten wir die Stadt Wuppertal die Fahrbahndecke erneuern.