Ein Unbekannter hat auf der Straße Fischertal ein Verkehrsschild umgefahren und sich nicht um den Schaden gekümmert.

Barmen. Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag, 25. April, gegen 22.30 Uhr, auf der Straße Fischertal in Barmen abgespielt hat. Ein unbekannter Autofahrer bog von der Winklerstraße nach links in die Straße Fischertal in Richtung Steinweg ab. Dabei geriet er zu weit nach links, beschädigte eine Mittelinsel und fuhr ein Verkehrszeichen um.

Der Mann stoppte kurz sein Auto, zog ein Fahrzeugteil darunter hervor und setzte anschließend seine Fahrt in Richtung Steinweg fort. Er hinterließ einen Schaden von mehr als 1000 Euro. Nach Zeugenangaben soll es sich um einen dunklen Kombi oder eine Limousine mit Schrägheck gehandelt haben. Eventuell hatte das Fahrzeug ein Wuppertaler Kennzeichen und es gab einen Beifahrer.

Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Wuppertaler Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0202/2840 zu melden