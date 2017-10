Barmen. Am vergangenen Samstag kam es gegen 13.25 Uhr auf der Friedrich-Engels-Allee in Wuppertal zu einem Unfall, bei dem sich ein Zweiradfahrer schwer verletzte. Der 52-Jährige konnte in Höhe der Wasserstraße nicht mehr bremsen und prallte auf den verkehrsbedingt stehenden Opel eines 64-Jährigen.

Der Fahrer des Leichtkraftrades verletzte sich dabei schwer und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro.