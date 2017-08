Jugendliche bauten in den Sommerferien mit dem 3D-Drucker kleine Fahrzeuge, die sie mit Wasserdruck zum Durchstarten brachten.

Langerfeld. Das Aufpumpen eines Wasser-Raketenautos ist gar nicht so leicht. Den kleinsten Fehler bezahlen die Schüler auf dem Gelände des Maschinenbauunternehmens Gebrüder Becker GmbH mit einer feuchten Abkühlung. Eigentlich sollen die kleinen Fahrzeuge, die nichts weiter sind als eine PET-Kunststoffflasche auf Rädern, nachdem sie mit Wasser und Druckluft „aufgetankt“ wurden, loszischen wie ein Rennauto – doch manchmal spritzt das Wasser auch nur zu allen Seiten.

Der Technik-Kurs ist freiwillig und kostenlos

Ermöglicht hat es den Jugendlichen, ihr eigenes Raketen-Auto zu bauen, das Zedi-Zentrum-Best-Projekt, das seit 2008 von der Bergischen Universität Wuppertal getragen wird. Finanziert wird es vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW sowie von der Regionaldirektion Nordrhein- Westfalen der Bundesagentur für Arbeit.

Unter dem Motto „ Technik macht Spaß“ bietet das Projekt technikbegeisterten Schülern die Möglichkeit, in der schulfreien Zeit Kurse in den MINT-Bereichen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) zu absolvieren.

Wie MINT-Koordinatorin und Projektmanagerin Daniya Belkheir berichtet, sind diese Kurse freiwillig und kostenlos. Die Schüler kommen in ein Partnerunternehmen und bekommen dort eine Aufgabe. Wie eben das Raketenauto bei Becker, in anderen Fällen bauen die Schüler aber auch beispielsweise Roboter.

Fünf Tage lang konnten die Jugendlichen in Wuppertal an ihrem sogenannten „Rocket-Drag-Racer“ arbeiten. Sie designten die Autos selbst, frästen und druckten mit einem 3D-Drucker. Die Jugendlichen wurden dabei von den Auszubildenden im zweiten Lehrjahr der Firma betreut. „Es war eine neue Erfahrung, so ein Projekt zu leiten und es hat sehr viel Spaß gemacht“, so der 24-jährige Azubi Philipp Wilkes. Nichtsdestotrotz war Ausbildungsleiter Marco Hausmann stets vor Ort. „Mir hat es sehr gut gefallen, alle waren nett, und wir durften sehr selbstständig arbeiten“, so der 14-jährige Surfel Alemu aus dem Gymnasium am Kothen.

Am letzten Tag wurden die Autos dann getestet, und viele der Mitarbeiter versammelten sich ebenfalls, um dem Nachwuchs zuzuschauen. Die Frage, die alle interessierte: Welches Auto legt die weiteste Strecke zurück? Zudem sollten die jungen Bastler analysieren, warum die einen Autos schneller und weiter gefahren sind als die anderen. Der 15-jährige Anton aus dem Gymnasium Bayreuther Straße hatte den schnellsten Rocket-Drag-Racer, was, wie er wusste, daran lag, dass er die Flasche mit genau der richtigen Menge Wasser und Luft gefüllt hatte und diese in einem idealen Winkel positioniert hatte.