Mit der EC-Karte eines 94-jährigen Einbruchsopfers hat eine junge Frau versucht, Geld abzuheben. Die Polizei sucht mit Bildern der Überwachungskamera nun nach der mutmaßlichen Betrügerin.

Wuppertal. Bereits Anfang November sind einer 94-Jährigen aus ihrer Wohnung in Barmen zwei Debitkarten gestohlen worden. Noch am Abend des Tattages, dem 4. November, benutzte eine unbekannte Täterin die Karten, um in Schwelm damit Geld an Automaten abzuheben. Die Polizei sucht nun mit Bilder aus einer der Überwachungskameras nach der jungen Frau vermutlich ausländischer Herkunft. Bekleidet war diese mit einem roten Pullover, einer dunklen Winterjacke mit Kapuze und Fellkragen/dunkle Mütze und einem grau braunen Louis Vuitton Schal.

Die Polizei bittet Zeugen, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 in Verbindung zu setzen.