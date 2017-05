An der Wuppermannstraße haben zwei Transporter des Unternehmens gebrannt.

Barmen. Zwei Kleinbusse der Wuppertaler Firma Sonnenschein haben am späten Montagabend lichterloh gebrannt. Die Feuerwehr war gegen 22.40 Uhr an die Wuppermannstraße gerufen worden. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts brannte zunächst ein Fahrzeug, teilte die Wuppertaler Polizei am Dienstagmorgen mit. Dadurch geriet ein daneben geparkter Transporter ebenfalls in Brand. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 20.000 Euro. Die beiden Transporter sind nicht mehr fahrbereit. ull/Red