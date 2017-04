Die Lokalpolitik ist weiter den Umzug des Stopps auf den Rittershauser Platz und erwartet am Dienstag eine Antwort der Verwaltung.

Oberbarmen. Sie ist unattraktiv, weitab vom Zentrum und bietet Fahrgästen weder Wetterschutz noch Sitzgelegenheiten: die Fernbushaltestelle an der Berliner Straße in Oberbarmen. Seit geraumer Zeit diskutieren Politik und Verwaltung, Unternehmen und Fahrgäste über den Standort, über fehlenden Komfort – und eine mögliche Verlegung des Halts zum Rittershauser Platz.

Lage: Fernbushaltestelle „muss zentraler sein“

Gegen Letzteres spricht sich allerdings die Bezirksvertretung (BV) Oberbarmen auf Antrag der CDU-Fraktion mehrheitlich aus: Das in jüngster Zeit geringer gewordene Aufkommen – lediglich Flixbus und ein polnischer Unternehmer bedienten noch den Halt – rechtfertige keine Verlegung der Haltestelle an den Rittershauser Platz. „Es würden dort zudem dringend benötigte Pendler-Parkplätze wegfallen“, argumentiert CDU-Fraktionssprecher Burkhard Rücker. Die BV fordert die Verwaltung daher auf, die Umzugs-Pläne nicht weiter zu verfolgen.

Ein bloßer Haltestellenwechsel von der Berliner Straße zum Rittershauser Platz ohne Wartehäuschen, Toiletten oder auch Kiosk sei „sinnlos“, betont auch Frank Lindgren, SPD: „Die Infrastruktur muss stimmen“, sagt er: „Wenn schon verlegen, dann bitte auch richtig.“ In jedem Fall wichtig sei der ebenfalls schon lang geforderte Wetterschutz für die Fernbushaltestelle. Der Antrag der CDU-Fraktion sieht außerdem vor, die jetzige Haltestelle an der Berliner Straße zu verlängern und zu verbreitern, um Buspassagieren ein gefahrloseres Gepäckverladen und Einsteigen zu ermöglichen.

„Wir sind gespannt auf die Ausführungen der Verwaltung“, sagte Bezirksbürgermeisterin Christel Simon am Montag im WZ-Gespräch zum entsprechenden, nichtöffentlichen Tagesordnungspunkt der heutigen BV-Sitzung (siehe Termin rechts).

Aus Busunternehmersicht ist der Standort so oder so „nicht ideal“, sagt Tim Blankennagel von Rheingold-Reisen. „Eine solche Haltestelle müsste viel zentraler gelegen sein.“ Vom Standort her könnte der Rittershauser Platz zwar „eine kleine Verbesserung“, sein, so Blankennagel, aber nur mit vernünftiger Infrastruktur“.

Unternehmen

Verbindungen Nach Übernahmen und Wechseln bei den Anbietern steuert derzeit vor allem Flixbus die Haltestelle in Oberbarmen an, außerdem ist von einem polnischen Unternehmen die Rede. Nach Angaben des Unternehmens fahren je nach Wochentag zehn bis zwölf FlixBusse Wuppertal an.

Flixbus meldet keine Probleme. Die Berliner Straße sei durch die Nähe zum Bahnhof Oberbarmen gut an den ÖPNV angebunden. „Jedoch beurteilen wir die Lage an der viel be+fahrenen Straße in Sachen Verkehrssicherheit als nicht optimal“, schränkt Marika Vetter von Flixbus ein: „Die Nachfrage in Wuppertal ist groß, daher begrüßen wir es, dass die Verlegung der Fernbushaltestelle auf den Rittershauser Platz bereits diskutiert wird. Für diese Lösung setzen wir uns im Interesse unserer Fahrgäste ebenfalls ein.“ Die Aufwertung des neuen Standorts, beispielsweise durch einen Wetterschutz, sei „natürlich wünschenswert“.