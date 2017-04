Bevor die Schwimmer an der Bendahler Straße wieder ihre Bahnen ziehen können, wird das Bad am 29. April herausgeputzt.

Barmen. Für den 1. Mai ist der offizielle Saisonstart im Eigenbad der Wasserfreunde an der Bendahler Straße geplant. Obwohl in den vergangenen Tagen einige Schnee- und Graupelschauer über dem Panke-Bad niedergegangen sind, läuft bei dem traditionsreichen Schwimmverein in der Vorbereitung auf die Freibad-Saison alles nach Plan.

„Bis das große Becken mit Brunnenwasser vollgelaufen ist, dauert es drei Wochen. Da kam das schöne Wetter Anfang April für uns noch viel zu früh“, sagt Peter Nocke, stellvertretender Vorsitzender der Wasserfreunde. Ab dem 1. Mai dürfen dann aber wieder die Bahnen im Vereinsbad gezogen werden, das in den Morgenstunden von 6.30 bis 12 Uhr auch Nichtmitglieder nutzen dürfen. Die Frühschwimmer zahlen einen Pauschalbetrag von 135 Euro für die gesamte Freibadsaison. „Dieser Tarif ist eine gute Gelegenheit, um das wunderschön gelegene Bad kennenzulernen und daraufhin Mitglied zu werden“, sagt Peter Nocke.

Die Prüfung der Wasserqualität durch die Stadt ist obligatorisch

Wie alle privaten Betreiber von Schwimmbädern müssen sich auch die Wasserfreunde mächtig strecken, um einigermaßen kostendeckend zu arbeiten. Am 29. April sind die Mitglieder gefragt, dem Eigenbad an einem Helfertag den letzten Schliff zu geben. Eine Prüfung der Wasserqualität durch die Stadt ist vor dem Anschwimmen obligatorisch. Die Wassertemperatur soll bei 25 Grad liegen, die Wasserfläche wird nachts mit einer riesigen Plane abgedeckt. „Selbst im Mai müssen wir nachts noch mit einstelligen Temperaturen rechnen. Über die Saison sparen wir 30 Prozent der Energiekosten ein“, sagt Peter Nocke.

Rund 1200 Mitglieder zählt der Verein. Im vergangenen Jahr konnte ein Zuwachs von 80 bis 90 Mitgliedern verzeichnet werden. Wie in jedem Jahr hofft der Verein, dass das Wetter mitspielt und keine großen Instandsetzungsarbeiten aus der Vereinskasse bezahlt werden müssen. Schüler und Studenten zahlen einen ermäßigten Jahresbeitrag von 150 Euro, eine Familie ist mit 405 Euro dabei – unabhängig von der Zahl der Kinder.

Um die Attraktivität des Bades zu steigern, haben die Wasserfreunde in den vergangenen Jahren rund um das große Becken einiges bewegt. So wurden auf dem Gelände ein Spielplatz, ein Beachplatz sowie eine Streetballanlage in Betrieb genommen. Mit dem Restaurantbetrieb und Caterer Kriegsfuß haben die Wasserfreunde seit Jahren einen hochwertigen Partner für die Gastronomie an Bord, der seine Speisen den Vereinsmitgliedern auch auf der Sonnenterrasse am Beckenrand serviert.

Außer den Vereins- und den Frühschwimmer werden in diesem Jahr auch wieder Studenten der Bergischen Universität an der Bendahler Straße erwartet. „Die Zusammenarbeit mit der Bergischen Universität in der Schwimmausbildung wird fortgesetzt“, sagt Peter Nocke.