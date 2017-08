Seit 27 Jahren kommt die Familie mit ihrem Mitmachzirkus auf den Carnaper Platz.

Sedansberg. Der vierjährige Luis dreht bereits Saltos wie ein Großer. So gehört es sich eben für einen Zirkusjungen in der achten Generation – ein echter Casselly. Sein Vater Antonio Casselly (31) hatte als dreijähriger Steppke seinen ersten Auftritt in der Manege. „Ich habe zusammen mit meinem Bruder eine Clownsnummer gemacht“, erinnert sich der Artist zurück.

Heute verhilft er in den Sommerferien 150 Wuppertaler Kindern pro Woche zu diesem einzigartigen Gefühl, zum ersten Mal im Rampenlicht zu stehen. Seit 27 Jahren schlägt der Circus Casselly auf dem Carnaper Platz sein Zelt auf und macht aus Jungen und Mädchen Artisten, Clowns, Tierdresseure, Seiltänzer, Zauberer und sogar Feuerspucker.

Kinder präsentieren eine Show vor bis zu 1000 Besuchern

Seit 27 Jahren ein vertrautes Bild auf dem Carnaper Platz.

Fünf Tage üben die Nachwuchskünstler ihre Nummern – am sechsten Tag folgt dann der Auftritt. Der große Auftritt. Ins Casselly-Zelt passen fast 1000 Besucher. „Das ist am Ende voll. Mit Eltern, Großeltern, Geschwistern und Freunden“, berichtet Projektorganisatorin Sandra Rüggeberg.

Ein wohlwollendes Publikum – aber die Cassellys möchte keine „Kinder-Show“ abliefern. „Wir holen aus den Kindern das Maximum heraus“, sagt Antonio Casselly. Die Eltern seien in der Regel absolut verblüfft, wenn sie ihre Tochter in neun Meter Höhe am Trapez erleben oder der schüchterne Sohn als Clown ein ganzes Zirkuszelt voller Menschen unterhält. „Es geht uns nicht nur um diese eine Show am Wochenende“, macht Antonio Casselly deutlich. „Bei uns lernen die Kinder etwas fürs Leben.“

Irmgard Stinzendörfer verfolgt seit 18 Jahren als Mit-Organisatorin den magischen Wandel der Kinder. Sie berichtet: „Die Kinder wachsen über sich hinaus.“ Dabei gebe es niemanden, der nichts kann – manche haben ihr Talent nur eben noch nicht entdeckt.

Genau mit diesen verschütteten Talenten befasst sich Antonio Casselly besonders gerne. Es packe seinen Ehrgeiz, diesen Kindern zu zeigen, was sie können, sie anzutreiben. „Manchmal haben die Kinder Angst und sagen ,Ich schaffe das nicht.’“ Dann antworte der erfahrene Zirkuskünstler: „Natürlich kannst du das noch nicht. Deshalb üben wir das zusammen.“ Es seien die schönsten Moment, wenn ein Kind am Ende des Tages etwas neues gelernt hat. „Das gibt Selbstvertrauen“, sagt Casselly.

Drei Wochen, 450 Kinder, dann ziehen die Cassellys weiter. Die Bühne gehört bis auf einen einzigen traditionellen Sponsorenabend für die Stadtwerke nur noch den Kindern. Dabei hat die Zirkusfamilie eigentlich selbst einiges vorzuführen