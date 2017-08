In der Nacht wird das Bauwerk eingehoben.

Schweres Gerät wurde am Donnerstagmittag aufgefahren, um die Behelfsbrücke Brändströmstraße aufzubauen. Gegen Mittag rückte zunächst ein Schwerlastkrank an, der die Brückenteile in der Nacht an ihren Bestimmungsort heben soll. Die beiden Brückenteile für die provisorische Überquerung wurden am Nachmittag angeliefert. Durch die Brücke kommen Bürger zumindest zu Fuß oder mit dem Rad über die Gleise.