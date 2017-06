Langerfeld. Bei einem Wohnungsbrand an der Schwelmer Straße sind am Montag gegen 16.30 Uhr zwei Menschen verletzt worden. Die Bewohner kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Feuerwehr brachte den Brand innerhalb von 30 Minuten unter Kontrolle. Warum das Feuer im zweiten Geschoss ausbrach, konnte die Feuerwehr am Montagabend noch nicht sagen. neuk