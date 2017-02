Wichlinghausen. Am Freitag, 30. Januar, kam es auf der Rathenaustraße in Wichlinghausen gegen 7.50 Uhr zu einem Unfall, bei dem ein 11-jähriges Mädchen verletzt wurde. Ein Autofahrer hatte angehalten um das Kind über die Straße zu lassen. Der entgegenkommende Fahrer eines Ford Transit erfasste die Situation nicht und fuhr das Mädchen an.

Anschließend entfernte sich das Fahrzeug, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls. Wer kann Angaben zu dem roten Ford Transit und seinem Fahrer machen? Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei unter der Rufnummer 0202/2840 in Verbindung zu setzen.