Mehr Platz: Nach Umzug und Sanierung wurde die Stadtteilbücherei am Dienstag eröffnet.

Wichlinghausen. Jerome wurde am Dienstag eine besondere Ehre zuteil. Das sechsjährige Kindergartenkind durfte feierlich das Band durchschneiden und machte damit offiziell: Die Stadtteilbibliothek Wichlinghausen ist nach Umzug und Sanierung wieder geöffnet. Bücherfans finden sie jetzt an der Wichlinghauser Straße 103.

Kulturdezernent Matthias Nocke sowie die Leitung und Mitarbeiterinnen der Stadtbibliothek hießen alle Besucher in den neuen, frisch sanierten und vor allem größeren Räumen willkommen. Christel Simon, Bezirksbürgermeisterin Oberbarmens, lobte das „schöne neue Zuhause der Stadtteilbibliothek.“

Bibliothek soll Begegnungs- und Aufenthaltsort sein

Der neue Standort bietet mehr Platz für Medien und Besucher. Sitzgelegenheiten laden zum Verweilen ein, freies W-Lan steht zur Verfügung und für Kinder gibt es einen liebevoll gestalteten Kinderbereich voller Bücher und Spielzeug. Man hoffe, dass sich hier zukünftig viele Menschen gerne zum Lesen aufhalten, so Judith Steinhard, Leiterin der Stadtteilbibliothek.

Schon kurz nach der offiziellen Eröffnung wurden die ersten Bücher ausgeliehen und im Kinderbereich tummelten sich etwa 60 Kinder aus drei Kindergartengruppen, die regelmäßig an Vorleseveranstaltungen in der Stadtteilbibliothek teilnehmen. Die ersten 20 Besucher am neuen Standort durften sich über Gutscheine für einen Quartalsausweis der Stadtbibliothek freuen. Zudem hatte die Sparkasse für die Kinder ein Glücksrad mit zahlreichen Gewinnen aufgestellt.

Aktuell stehen in der Stadtteilbibliothek 7000 Medien zur Auswahl: Bücher, Hörbücher, Zeitungen und Zeitschriften, CDs, DVDs und Gesellschaftsspiele. „Wir wollen die Bibliothek als einen lebendigen Begegnungs- und Aufenthaltsraum sehen“, betonten Steinhard und Cordula Nötzelmann, Leiterin der Stadtbibliothek Wuppertal.

Adresse

Öffnungszeiten

Kontakt Neuer Standort der Stadtteilbibliothek ist die Wichlinghauser Straße 103. Dienstag 11 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr, Freitag 10 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr Weitere Infos telefonisch unter 5636118.

Deshalb finden dort nun regelmäßig Veranstaltungen statt. Jeden Dienstagnachmittag wird ein Vorlesetreff für Kinder ab vier Jahren veranstaltet, freitags wird für den offenen Ganztag vorgelesen. Außerdem wurde kürzlich ein Stricktreff ins Leben gerufen.

Der Umzug und die Sanierung (Gesamtkosten 20 000 Euro) wurden von der Vereinigung der Freunde der Stadtbibliothek Wuppertal und Spenden der Stadtsparkasse unterstützt.