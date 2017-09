Jetzt wird das Umfeld der Turmterrassen ausgebaut. Dabei entsteht ein neuer Platz.

Wichlinghausen. Die Stadt hat mit den Arbeiten für den vierten Bauabschnitt im Nordpark begonnen. Im Rahmen des Städtebauförderungsprojektes „Soziale Stadt Oberbarmen/Wichlinghausen“ wird jetzt das öffentliche Umfeld der Turmterrassen umgebaut.

Die bislang asphaltierten Wege werden gestalterisch neu geordnet und erhalten durchgängig einen Natursteinpflasterbelag. Die organische Wegeführung in der Zugangsachse Mallack ist zunächst großzügig gewählt und weitet sich im Bereich des Brunnens in eine kleine platzartige Fläche auf. Den Endpunkt dieser Achse bildet ein – durch eine Natursteinmauer gefasster – Platz mit Ausblick auf die Stadt. Er wird nach dem „Skywalk“, dem „Werner Zanner Platz“ und dem „Kakaoplatz“ das vierte Aussichtsplateau an den Turmterrassen sein.

Sitzplätze sollen künftig auf der rund 180 Quadratmeter großen Fläche zum Verweilen einladen und zudem die Möglichkeit bieten, sich am Kiosk mit Kleinigkeiten zu stärken. Damit die Besucher des Nordparks im Frühjahr auch etwas Schönes zu sehen bekommen, wurden in der vergangenen Woche 100 000 frühblühende Narzissen gepflanzt (die WZ berichtete), die im nächsten Jahr für eine wahren Blütenpracht im beliebten Ausflugsziel sorgen sollen. Red