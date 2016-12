Wuppertal Unbekannter überfällt Spielhalle in Oberbarmen

Wuppertal. In der Nacht zu Donnerstag hat ein Unbekannter eine Spielhalle in Oberbarmen überfallen. Wie die Polizei berichtet hatte ein maskierter Mann das Spielcasino an der Berliner Straße gegen halb eins betreten und sich hinter der Theke aus der Kasse bedient. Als die 60-jährige Angestellte den Unbekannten bemerkte, habe sie ihn an seiner Jacke gepackt und laut um Hilfe gerufen. Der Täter soll die Frau daraufhin mit einer Waffe bedroht haben und mit einem Fahrrad Richtung Barmen geflohen sein.

Mit folgender Personenbeschreibung sucht die Polizei nun öffentlich nach dem Täter und bittet um Mithilfe

"Der Gesuchte ist circa 20-30 Jahre alt, circa 180 cm groß, hat eine sportliche Figur und war maskiert mit einer Skimaske mit Sehschlitzen und einer grau/grünen Kapuzenjacke. Zeugenhinweise zu dem flüchtigen Täter nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0202-284-0 entgegen."