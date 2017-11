An der Heckinghauser Straße wurden Scheiben eines Parteibüros zerstört und das Innere mit Farbe beschmiert.

Heckinghausen. Im Lauf der Nacht zu Donnerstag kam es zwischen 22.30 und 5.30 Uhr an einem Parteibüro in Wuppertal an der Heckinghauser Straße zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte hatten die Fensterscheibe beschädigt und das Innere mit Farbe beschmiert. Auch ein in der Nähe geparkter Motorroller wurde beschädigt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro. Da ein politischer Hintergrund der Straftat nicht ausgeschlossen werden kann, übernimmt der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/2840 entgegen.