Ein 19-Jähriger war einigen Personen aus einer nahe gelegenen Disco zum Berliner Platz gefolgt. Dort wurde er ausgeraubt.

Oberbarmen. Am Sonntag kam es gegen 5.15 Uhr in Oberbarmen auf dem Berliner Platz zu einem Raubüberfall. Ein 19-Jähriger hatte in einer nahegelegenen Diskothek mehrere Personen kennengelernt und war mit diesen zum Berliner Platz gegangen. Dort bekam er einen Schlag auf den Kopf und verlor das Bewusstsein.

Als er zu sich kam, bemerkte er den Verlust seiner Geldbörse und seines Mobiltelefons. Eine der Personen ist 25 Jahre alt, dunkelhäutig, mit einer schlanken Figur und circa 185 bis 190 cm groß. Eine weitere Person ist circa 20 bis 30 Jahre alt, hatte längere braune zur Seite gekämmte Haare und ein südländisches Äußeres.

Der junge Mann zog sich Verletzungen am Kopf zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/2840 entgegen.