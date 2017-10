Heckinghausen. Am Montag ist es auf der Heckinghauser Straße zu einem Auffahrunfall mit Unfallflucht gekommen. Daher sucht die Polizei nun den Fahrer eines der beteiligten Fahrzeuge, der gegen 23.45 Uhr mit seinem Ford-Transporter auf den Mazda einer 25-Jährigen aufgefahren war. Sie hatte in Höhe der Hunsrückstraße wenden wollen und daher ihre Fahrt verlangsamt. Dem Transporter-Fahrer gelang es nicht, rechtzeitig zu bremsen, so dass er auf den Kleinwagen auffuhr. Dabei verletzte sich die 27-jährige Beifahrerin im Mazda. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. Der Transporter-Fahrer sprang aus seinem Fahrzeug und flüchtete zu Fuß in Richtung Oberbarmen.

Nach ihm beziehungsweise Hinweisen zu seiner Person sucht die Polizei nun: Laut Beschreibung soll er eine schlanke Figur haben und dunkel gekleidet gewesen sein. Auf dem Kopf soll er eine schwarze Kappe getragen haben. Ob der Mann sich verletzte, ist nicht bekannt. Zeugenhinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. Red