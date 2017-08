Linksabbiegespur und mehr: Die Stadt arbeitet an einem Konzept, wenn dort der Discounter und die Sporthalle gebaut werden.

Katernberg. Die neue Sporthalle an der Nevigeser Straße soll Ende 2019 stehen, der neue Lidl-Markt bereits im Herbst 2018. Bis dahin muss die Verwaltung aber noch einige Hausaufgaben erledigen, insbesondere was die Themen Verkehr und Lärm angeht. Weitere Gutachten seien in Arbeit, erklärte Marc Walter vom Ressort Stadtplanung kürzlich bei der öffentlichen Vorstellung des Projektes in der Gesamtschule Kruppstraße.

Verkehr wird in Spitzenzeiten deutlich zunehmen

Was den Verkehr angeht, hatte an diesem Abend bereits das Ingenieurbüro ambrosius blanke verkehr.infrastruktur aus Bochum einige Ergebnisse vorgestellt. Fazit: Der Verkehr wird zunehmen, in Spitzenzeiten bis zu 25 Prozent, wie Harald Blanke erläuterte. Spitzenzeiten aktuell sind, wie das Büro durch Messungen ausmachte, morgens zwischen 7.15 und 8.15 Uhr mit 1057 Kfz pro Stunde und nachmittags zwischen 16 bis 17 Uhr mit 1175 Kfz pro Stunde. Während die Prognose nach Errichtung von Discounter und Sporthalle für morgens kaum eine Zunahme sieht, steigen die Werte am Nachmittag für den Bereich Nevigeser Straße/Egenstraße (plus 17,4 Prozent auf 1379 Kfz/h) und für den Bereich Nevigeser Straße/Zufahrt Lidl/Sporthalle (plus 25,7 Prozent auf 1424 Kfz/h) deutlich an.

Eine Empfehlung, die das Büro dringend an die Verwaltung gibt: die Einrichtung einer Linksabbiegespur auf der Nevigeser Straße aus nördlicher Richtung zum Plangebiet. Außerdem ist eine Querungsmöglichkeit für Fußgänger geplant. Für bessere Sichtmöglichkeiten sollen einige Parkplätze an der Nevigeser Straße wegfallen. Die Zufahrt aufs Gelände soll trichtermäßig erfolgen, damit Lkw besser abbiegen können.

„Kritischer Punkt“, so Blanke, werde das „Linksrausfahren“ aus dem Plangebiet auf die Nevigeser Straße. Längere Wartezeiten seien dann unter Umständen nicht zu vermeiden. Eine Situation allerdings, die, wie einige Besucher der Veranstaltung angaben, auch an anderen Supermärkten vorkomme, zum Beispiel am Otto-Hausmann-Ring. Eine klare Absage erteilte Blanke dem aus dem Publikum vorgetragenen Vorschlag, dort einen Kreisverkehr zu errichten.

Lärmgutachten sind in Arbeit

Laut ersten Berechnungen sind laut Stadt beim Verkehrslärm für die Bestandsbebauung an der Nevigeser Straße Pegelzunahmen unter 1 dB(A) zu erwarten. Bedenken der Anwohner, dass rund um den Discounter mit Lärm zu rechnen ist, versuchte Lidl-Bereichsleiter Jörg Beensen zu entkräften. Lediglich zwei Lkw maximal pro Tag würden den Markt anfahren, und das auch nur zwischen 6 und 22 Uhr. Die Anlieferung werde aber auch in einen Bereich am Markt gelegt, der möglichst weit weg von einer Wohnbebauung liege. „Und es wird nur eine zentrale Stelle geben.“ Wie Marc Walter von der Stadt erklärte, könnte es dazu auch Auflagen in der Baugenehmigung geben. „Diese können baulicher, organisatorischer Art oder eine Kombination aus beiden sein“, hieß es dazu in der Vorlage. Ein Nachtbetrieb wird definitiv nicht möglich sein.

Sportplatz

Interessenten

Markt

Uellendahl Bislang nutzt der Wuppertaler SV das Gelände, betreibt am Platz sein Jugendzentrum. Der Verein zieht aber mit dem Nachwuchs ans Stadion am Zoo um. Laut Stadt hat es einige Interessenten für das Grundstück gegeben, „praktisch alle großen Supermarkt-Betreiber“. Nicht alle Vorhaben seien aber genehmigungsfähig gewesen. Das von Lidl schon, zudem habe der Konzern im Höchstbieterverfahren den Zuschlag erhalten. Nach WZ-Informationen war Lidl das Areal 3,25 Millionen Euro Wert. Der Lidl-Markt wird eine Verkaufsfläche von etwa 1300 Quadratmeter haben. Das Sortiment ist aber nicht größer als bei einer 800 Quadratmeter großen Filiale, wie Regionalleiter Jörg Beensen erklärte. Lidl betreibt derzeit zwölf Filialen in Wuppertal, ist im Norden der Stadt bislang aber noch kaum vertreten. An der Uellendahler Straße möchte Lidl ebenfalls einen Markt errichten, hat dafür das Grundstück der ehemaligen Firma Nätebusch im Auge. Wie eine Sprecherin des Discounters am Rande der Veranstaltung in der Gesamtschule erklärte, gibt es allerdings keinen neuen Planungsstand. Die Stadt hatte eigentlich einen Discounter in diesem Bereich abgelehnt. Lidl hat allerdings dagegen geklagt und vor Gericht Recht bekommen. Damit dürfte das Unternehmen dort bauen

Für die Sporthalle zeigten die bisher durchgeführten Berechnungen, dass die Situation tagsüber weitgehend unkritisch, Lärm nicht zu erwarten ist. Nach 22 Uhr (Nachtzeit) sind allerdings möglicherweise nur die von der Wohnbebauung weiter entfernt liegenden Teile des Parkplatzes nutzbar.