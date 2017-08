100 000 Euro wurden in den Spielplatz Grillparzer Weg investiert. Auch an der Ziegelstraße wird eine Anlage gebaut.

Heckinghausen. Zu einem Rundgang mit fachkundiger Begleitung durch Heckinghausen im Rahmen des Projekts „Soziale Stadt“ hatte die SPD-Fraktion unter Führung von Thomas Kring, Mitglied des Ausschusses für Soziales, Familie und Gesundheit im Rat, jüngst eingeladen. Im Vordergrund standen dabei die Spielplätze Grillparzer Weg und Ziegelstraße. Wobei die von viel Grün und Wiesenflächen umgebene Anlage am Grillparzer Weg schon fertig ist und von den Kindern im Quartier und den sie begleitenden Eltern offensichtlich gut angenommen wird. Vor allem das Klettergerüst im großen Sandkasten hat es den Kleinen angetan, und dabei ist es den gelenkigen Kindern wohl schnuppe, dass diese Form des Gerüstes einen Designer-Preis erhalten hat.

Die Ratsfrauen und -herren hörten, was eine „Panna-Anlage“ ist: Ein ovaler Käfig, in dem sich zwei Fußballer gegenüber stehen, wobei einer versucht, den anderen zu umdribbeln und den Ball in ein kleines Tor zu bugsieren. In der Theorie erfordert das exzellente Ballbehandlung und raffinierte technische Fähigkeiten. In der Praxis spielt man jedoch mit Bande, das heißt der Ball wird gegen die Umzäunung geknallt, der Gegner überlaufen und dann versucht, den Ball einzuschießen. Was naturgemäß zu nicht unerheblicher Geräuschentwicklung führt.

An der Ziegelstraße werden mindestens 221 000 Euro verbaut

„Für einen Bolzplatz braucht man eine Baugenehmigung, für eine Panna-Anlage nicht“, klärte Baudezernent Frank Meyer die Zuhörer auf. „Die Baukosten für den Spielplatz Grillparzer Weg waren mit 141 000 Euro veranschlagt. Wir haben nur rund 100 000 gebraucht“, verriet Frank Zlotorzenski, Abteilungsleiter im Stadtbereich Grünflächen und Forsten, und hofft, dass der nicht benötigte Betrag den 221 000 Euro hinzugefügt werden kann, die der Spielplatz an der Ziegelstraße kosten wird. Da sind die Bauarbeiten noch in vollem Gange und werden wohl erst Mitte nächsten Jahres abgeschlossen sein. „Wir werden im September einen Wettbewerb für die Gestaltung des Spielplatzes ausschreiben“, so Zlotorzenski. „Das soll nämlich ein Inklusionsspielplatz werden, an dessen Aussehen und Funktionalität gewisse Bedingungen geknüpft sind. Der Platz und seine Geräte müssen behindertengerecht zu Fuß und auf Rädern erreichbar sein.“

Drei Monate haben die Firmen Zeit für ihre Entwürfe, dann soll es im Frühjahr 2018 mit der Verwirklichung der Pläne losgehen. Fertig ist schon die Sanierung der von einem riesigen Riss durchzogenen Mauer, von der Meyer Fotos zeigte wie auch vom Aussehen des öden Areals vor Beginn der Bauarbeiten.