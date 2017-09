Schwere Verletzungen erlitt ein 36-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall auf der Jesinghauser Straße in Wuppertal-Langerfeld.

Langerfeld. Am Sonntagnachmittag kam es gegen 15.10 Uhr zu einem Unfall auf der Jesinghauser Straße. Dort war ein Motorradfahrer gestürzt. Der 36-Jähriger verließ die Autobahn 1 an der Abfahrt Langerfeld um seine Fahrt auf der Jesinghauser Straße in Richtung Schwelm fortzusetzen.

Dabei verlor er die Kontrolle über seine Honda und kam zu Fall. Er zog sich schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Ursächlich für den Unfall könnte nach ersten Ermittlungen eine nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen sein. An dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 3500 Euro.