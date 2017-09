Johanneshaus und St. Johann-Baptist kooperieren.

Oberbarmen/Nächstebreck. Zwei Orte, ein gemeinsamer Abend in Oberbarmen: So planen es die Evanglische Kirchengemeinde Wichlinghausen-Nächstebreck und die Katholische Kirchengemeinde St. Johann Baptist an der Normannenstraße und laden ein für den kommenden Freitag, 29. September.

Vorgesehen ist ein Ökumene-Abend für die Gläubigen im Wuppertaler Osten, der aber auch offen ist nicht nur für die Gemeindeglieder der jeweiligen Gemeinden. Das Programm soll eine bunte Mischung mit Musik und Gästen werden, die für Unterhaltung und Austausch sorgen wollen: Start ist am Abend um 19.30 Uhr im Johanneshaus und im Anschluss in der Kirche St. Johann Baptist, jeweils an der Normannenstraße. Vorgesehen sind unter anderem Kunst, Kultur und kulinarische Spezialitäten.

Zum Programm gehört unter anderem Europäische Folklore mit Musik aus Italien, Polen, Rußland und Deutschland im Johanneshaus, Beginn dort ist um 19.30 Uhr. Gegen 20.30 Uhr folgt ein Abendimbiß im Johanneshaus. Und ab 21.15 Uhr steht Evensong mit den Chören der Gemeinden in der Kirche St. Johann Baptist auf dem Programm. Der Abend endet nach Angaben der Veranstalter aller Voraussicht nach gegen 22 Uhr. Red