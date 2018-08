Wuppertal in 90 Minuten. Die WZ hat die neue Stadtrundfahrt von Marketing GmbH und Taxizentrale getestet. Am Steuer: Ein Fahrer, der sich in der Stadt bestens auskennt.

Nico Höttges ist in Wuppertal geboren und nahezu täglich auf den Straßen zwischen Vohwinkel und Oberbarmen unterwegs. Eigentlich ist er Taxifahrer, aber sein Beruf qualifiziert ihn auch bestens zum Stadtführer. Und genau in dieser Funktion kann man ihn und ein paar ausgewählte Kollegen neuerdings buchen. Die Fahrgäste erwartet eine 90-minütige Tour durchs komplette Stadtgebiet. Die WZ hat das relativ junge Angebot von Wuppertal Marketing und Taxizentrale getestet.

Der erste Vorteil der Tour gegenüber einer normalen Stadtrundfahrt offenbart sich direkt zu Beginn: Nico Höttges sammelt seine Fahrgäste von überall ein. Also beginnt die Fahrt heute vor der WZ-Redaktion an der Ohligsmühle. Höttges fängt mit Wuppertals Geschichte an, schließlich hat er oft Menschen im Auto sitzen, die die Stadt noch überhaupt nicht kennen. „Es gibt immer wieder Leute, die glauben, dass Wuppertal zum Ruhrgebiet gehört“, sagt Höttges und lacht. Auch seien viele Touristen verblüfft, dass Wuppertal eine Großstadt ist.

Also fängt Höttges bei Adam und Eva an. Im Fall Wuppertals also Elberfeld und Barmen, die im Rahmen der Gebietsreform 1929 in NRW gemeinsam mit Vohwinkel, Ronsdorf und Cronenberg eine Zwangsehe eingingen. „Nach einem Jahr mit dem sperrigen Namen Barmen-Elberfeld entschied man sich 1930 nach einer Bürgerbefragung für Wuppertal.“ Immer wieder deutet Höttges auf die schönen Häuser im klassizistischen Baustil hin, etwa am Von-der-Heydt-Museum.

An der Kreuzung Brausenwerth blicken Höttges Fahrgäste dann auf den neuen Döppersberg. An der Architektur des Primark-Baus scheiden sich die Geister, aber bei einer Sache gebe es Einigkeit: „Viel zu groß, sagen die Leute.“ Höttges zeichnet kein rosa-rotes Bild von der Stadt. Bei der Fahrt vorbei am geschlossenen Schauspielhaus kommt der Taxifahrer auf die finanzielle Situation der Stadt zu sprechen.

Für einen kleinen Abstecher ist Höttges immer zu haben

Nachdem Höttges an der Gerichtsinsel das Anekdötchen vom „über die Wupper gehen“ zum Besten gegeben hat, rollt das Taxi auch schon bald am Historischen Zentrum vorbei. „Das ist das Highlight für Chinesen, die wollen unbedingt ein Foto von der Engels-Statue machen“, sagt der Wuppertaler. Da ist das wendige Taxi viel flexibler als der Oldtimer-Bus, in dem ebenfalls Stadtrundfahrten angeboten werden.

Höttges hält gerne mal zwischendurch an. Auch macht das Vorstandsmitglied der Taxizentrale auf Wunsch der Gäste einen individuellen Abstecher: „Wenn einer unbedingt mal das Stadion am Zoo sehen will, dann fahren wir da vorbei. Kein Problem.“