André Stadler tritt in Tirol die Nachfolge von Zoodirektor Michael Martys an, der zum Jahresende in den Ruhestand geht.

Wuppertal/Innsbruck. Den 39-jährige Diplom-Biologen André Stadler, Kurator des Grünen Zoos Wuppertal verlässt seine bisherige Wirkungsstätte und wechselt in den Alpenzoo in Innsbruck (Tirol/Österreich). Dort tritt er die Nachfolge von Zoodirektor Michael Martys an, der zum Jahresende in den Ruhestand geht.

Der gebürtige Wuppertaler Stadler war seit Oktober 2007 als Kurator im Zoo Wuppertal tätig. In dieser Funktion setzte er sich insbesondere für die Erhaltungszucht und den Artenschutz ein. Stadler setzte sich in Innsbruck gegen 26 weitere Bewerber um den Posten des Zoodirektors durch. Red