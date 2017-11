Sie haben keinen Notenwert, sind aber wertvolle Sammlerstücke: Ab dem 14. November hat auch Wuppertal einen 0-Euro-Schein.

Wuppertal. Der Trend, 0-Euro-Scheine mit Sehenswürdigkeiten herzustellen, kommt aus Frankreich - und Wuppertal hat sich diesem nun angeschlossen: Ab Dienstag, 14. November, gibt es die erste Auflage des Scheines zu kaufen. Vorne drauf ist die Schwebebahn, hinten drauf europäische Sehenswürdigkeiten. Der Schein kostet drei Euro pro Stück. Einzelne Seriennummern können nicht auf Wunsch gekauft werden. 10.000 Stück haben Bergisches Land Tourismus Marketing e.V. (BLTM) und die Wuppertal Marketing GmbH aufgelegt.

Die Scheine sind an mehreren Stellen erhältlich: im Büro des BLTM, Kölner Straße 8 in Solingen (Bürozeiten montags bis freitags 9 bis 16 Uhr; Sonderverkauf am Mittwoch, 15. November, bis 19 Uhr und Samstag, 18. November, von 10 bis 14 Uhr), sowie bei Wuppertal Touristik, Kirchstraße 16 in Wuppertal (Öffnungszeiten montags bis freitags 9 bis 18 Uhr und samstags 10 bis 14 Uhr). Im Internet können die Scheine über www.wuppertalshop.de bestellt werden, dort gibt es auch weitere Informationen. Red