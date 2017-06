Katze braucht eine feste Bezugsperson und viel Ruhe.

Zwölf Jahre wurde Terry gepflegt und gehegt, hatte ein schönes Zuhause, lebte als Einzelprinzessin, genoss ihre Spaziergänge im Garten und war einfach glücklich. Durch den Tod ihres geliebten Menschen ist ihre kleine Welt völlig zusammen gebrochen.

Tier der Woche

Seit einigen Wochen ist sie nun beim Katzenschutzbund und will sich einfach nicht einleben. Andere Katzen sind für sie der pure Stress – Terry wünscht sich einen Menschen nur für sich, einen sehr ruhigen Haushalt und einen kleinen Garten in dem sie ihr Leben noch eine ganze Weile geniessen darf. Die WZ stellt jede Woche in Kooperation mit dem Katzenschutzbund Wuppertal ein Tier der Woche vor. Alle Tiere des Katzenschutzbundes werden entwurmt, kastriert, gechipt und geimpft vermittelt. Weitere Informationen zu Terry sowie der Vermittlung unter Telefon 753504.

