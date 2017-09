Auf der Homepage kann das Kurprogramm der Junior Uni Wuppertal nach freien Plätzen durchsucht werden.

Wuppertal. Mehr als 130 Mädchen und Jungen machten am Montag in ihren Kursen den Auftakt im Wintersemester an der Junior Uni in Wuppertal. Egal, ob die jungen Forscherinnen und Forscher in der „Farbenküche“ aktiv waren, sich im „Reich der Pilze“ mit Champignons, Steinpilz und Co. beschäftigt oder im Kurs „Zauberhafte Mathematik“ den Binärcode geknackt haben - alle Studentinnen und Studenten sind an der Junior Uni stets mit Spaß, Feuereifer und Herzblut bei der Sache.

Das Wintersemester bietet für junge Entdeckerinnen und Entdecker eine bunte Themenvielfalt in den fünf Fachbereichen der Junior Uni. Der eine oder andere Kurs freut sich zudem noch über weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Auf der Homepage der Junior Uni kann man das Kursprogramm durchstöbern – ein komfortabler Filter macht Auswahlmöglichkeiten zum Beispiel nach freien Plätzen oder nach Wochentagen möglich.

