Mittwoch live: Kino-Übertragung der „Zauberflöte“.

Wuppertal. Mit Julia Jones hat eine international gefragte Dirigentin die Leitung des Sinfonieorchester Wuppertal übernommen hat. Etwas von Julia Jones’ internationaler Tätigkeit können die Wuppertaler jetzt miterleben - im Rex-Kino.

Am 20. September leitet Jones eine Aufführung von Mozarts Oper „Zauberflöte“ an der Royal Opera Covent Garden in London in einer hochkarätig besetzten und fantasiereichen Inszenierung.

Durch das Live-Streaming-Angebot der Royal Opera sind ausgewählte Vorstellungen weltweit in kooperierenden Kinos zu sehen. Auf Initiative der Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH ist diese Vorstellung nun live im Rex-Kino, Kipdorf 29, zu sehen: am Mittwoch, 20. September, um 20.15 Uhr. Die Aufführung dauert (inklusive Pause) drei Stunden . Tickets (25 Euro) können unter Telefon 478 9955 0 reserviert werden. Weitere Informationen auf:

www.roh.org.uk/showings/the-magic-flute-live-2017