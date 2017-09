Der Kater wird von seinem Bruder gemobbt und braucht ein liebevolles neues Heim.

Für den achtjährigen Janosch ist es kurz vor zwölf: Seit langem wird er von seinem Bruder gemobbt und lebt nun völlig zurück gezogen im Schlafzimmer seiner Familie.

Sein Kummerspeck ist trauriger Zeuge seiner Situation. Dabei möchte er mit seinen Menschen kuscheln, weshalb er auch „großer dicker Knuddelkater“ genannt wird. Alles was er braucht, ist ein liebevolles Zuhause, entweder als Einzelkater oder bei sanften Artgenossen, gerne mit Diätprogramm und dann auch wieder etwas Freigang. Problematisch wird seine Situation, weil die Familie zum Monatswechsel umzieht und Janosch in die neue Wohnung nicht mehr mit darf. Alle Infos zu Janosch unter www.pechpfoten.de/janosch.pdf.

Für weitere Informationen und ein persönliches Kennenlernen wenden Sie sich an den Verein Pechpfoten e.V. unter Telefon 74717177 oder per E-Mail an

info@pechpfoten.de