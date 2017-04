Wuppertal. Der Grüne Zoo Wuppertal präsentiert zwei neue Tierarten. Zum einen kann gegenüber der Okapis nun ein Pärchen Kirk-Dikdiks beobachtet werden. Nach einer Eingewöhnungszeit sind diese hübschen Antilopen nun gut für das Publikum zu sehen. Kirk-Dikdiks sind mit einer Standhöhe von maximal 45 cm eine der kleinsten Antilopenarten Afrikas und werden aufgrund Ihres Rüssels auch Zwergrüsseldikdik genannt.

Eine weitere neue Tierart bewohnt nun die Patagonienanlage. Nachdem im vergangenen Jahr die Haltung der Guanakos beendet wurde, bewohnen jetzt Vikunjas die Anlage zusammen mit den Darwin-Nandus und Großen Maras. Vikunjas gehören ebenso wie die Guanakos zur Familie der Kamele. Allerdings sind die Vikunjas die kleinsten Vertreter mit etwa einem Meter Schulterhöhe und wiegen nur circa 50 Kilogramm. Sie leben in geschlossenen Familienverbänden in den Hochebenen der Anden und können in Höhen von bis zu 5500 Metern vorkommen.