Der Dobermann-Mix sucht Menschen, die viel Zeit für ihn haben.

Wuppertal. Jack, der etwa neunjährige, unkastrierte Dobermann-Mix ist eine tolle Persönlichkeit. Er ist freundlich zu Menschen und das, obwohl er es in seinem früheren Zuhause vermutlich nicht gut gehabt hat und letztlich ausgesetzt wurde. Er war bereits einmal vermittelt, kam aber mit den Abwesenheitszeiten seiner neuen Halter nicht zurecht und wurde zurückgegeben. Er leidet sehr darunter, denn er ist ein sensibler Hund. Jack ist ein Charakterkopf, sehr authentisch und definitiv ein Hund für die „Liebe auf den zweiten Blick“.

Mit Artgenossen versteht sich Jack gut. Nur wenn Rüden Streit suchen, gibt er auch Contra, sucht aber nicht von sich aus die Konfrontation. Katzen und Kleintiere sollten nicht zum neuen Haushalt gehören.

Jack sucht Menschen, die Zeit für ihn haben. Er bewegt sich gerne und viel an der frischen Luft und ist dann in Haus oder Wohnung ein ausgeglichener und zufriedener Hund, der auch gegen abendliche Schmuseeinheiten nichts einzuwenden hat.

Alle Infos zu Jack finden Sie unter www.pechpfoten.de/jack.pdf. Für Infos und ein Kennenlernen wenden Sie sich an den Verein Pechpfoten e.V. unter Ruf 74717177 oder per E-Mail an info@pechpfoten.de