Aktionstag „Junge Fahrer“ gewährte Einblicke in die Arbeit der Polizei. Und sensibilisierte für die Gefahren von Alkohol im Verkehr.

Wuppertal. Alles ist verschwommen. Man möchte den Schlüssel wie gewohnt einstecken, aber das Zündschloss ist plötzlich nicht dort, wo man es sieht. Das Auto fährt viel weiter rechts, als man es lenkt – zumindest kommt es einem so vor. Ein leichtes Übelkeitsgefühl kommt auf.

So oder ähnlich könnte es sich anfühlen, wenn man mit 1,0 Promille Auto fährt. Beim Aktionstag „Junge Fahrer“ der Verkehrsunfallprävention der Polizei Wuppertal konnten rund 200 Fahrer im Alter zwischen 17 und 24 Jahren verschiedene Situationen simulieren – wie eben das Fahren mit einer gewissen Promillezahl, indem sie beim Autofahren eine sogenannte Rauschbrille trugen. „Ich hatte auf jeden Fall Respekt davor, aber ich hätte es schlimmer erwartet. Ich hatte noch die Kontrolle über das Auto“, meint Teilnehmer Adrian Mansi. Er selbst ist noch in der Probezeit und findet es wichtig, solche Situationen durchzuspielen.

Der Aktionstag findet im Rahmen des Projekts „alles im Griff“ statt. Zuvor waren die Beamten selbst an die beteiligten Schulen gekommen und haben dort theoretisch aufgeklärt. Am Mittwoch hatten die Auszubildenden der Firma Axalta, die Schüler des Berufskollegs Werther Brücke und des Bildungszentrums St. Josef Krankenhaus in Haan dann die Möglichkeit, die besprochenen Dinge praktisch auszuprobieren. Organisator Holger Brunner betonte: „Die Zielgruppe ist noch dabei, ein Fahrverhalten aufzubauen, während andere aus ihrer Erfahrung schöpfen können. Deshalb ist Prävention hier sehr wichtig.“

Die Fahranfänger konnten an den Stationen auch einmal selbst in die Rolle eines Polizeibeamten bei einer Verkehrskontrolle schlüpfen. „Der Beruf ist für viele negativ belegt. So können wir einen besseren Zugang schaffen“, sagte Michael Bartsch, Leiter der Verkehrsunfallprävention. Außerdem könnten die jungen Leute nicht nur dienstlich, sondern auch mal persönlich mit den Polizisten sprechen, was für einen besseren Kontakt sorge.

Schleudersimulator zeigt das richtige Verhalten beim Überschlag

Zu den Stationen gehörte zudem ein Schleudersimulator. Die Teilnehmer konnten sich in ein Auto hineinsetzen, das sich dann, wie bei einem Unfall, mehrmals überschlug. Es blieb auf dem Kopf zum stehen. Hauptkommissar Thomas Sachse von der Polizeifahrschule Wuppertal erklärte, wie man sich mit dem vollen Körpergewicht im Gurt abstützt, um sich aus dem Auto zu befreien. „Da kann man noch so stark sein. Ohne sich abzustützen, bekommt man den Gurt nicht auf“, sagte Sachse.