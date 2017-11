Mitarbeiter des Peter Hammer Verlags und der Buchhandlung v. Mackensen blickten in einen neuen, aber gar nicht so fremden Beruf.

Barmen/Elberfeld. „Zwar bin ich gelernte Buchhändlerin, doch seit 1983 habe ich kein Buch mehr verkauft“, gestand Monika Bilstein, die Verlagsleiterin des Peter Hammer Verlags auf dem Barmer Rott, gestern Morgen in der ungewohnten Umgebung der Elberfelder Buchhandlung v. Mackensen am Laurentiusplatz. Der „Einzelhandel“ Mackensen und der Hammer-Verlag hatten im Rahmen der „Woche unabhängiger Buchhandlungen“ ein Experiment gewagt: Sie haben gestern für einen Tag die Arbeitsräume und die Tätigkeiten getauscht.

„Wir wollten einmal diese Seite der Arbeit mit Büchern kennenlernen“, erklärte Michael Kozinowski. Der Inhaber der Buchhandlung von Mackensen war mit dem größten Teil seines Teams in die Föhrenstraße gezogen und hatte schon bei der Anreise Grund zur Freude: „Die Parkplatzsuche war im Gegensatz zur Elberfelder City völlig problemlos“, so Kozinowski, der seine Mitarbeiterin Xenia Gromatzki mit dem Telefondienst betraut hatte. „Fünf Anrufe hatte ich bisher“, sagte die junge Dame am frühen Nachmittag, und Kozinowski fügt hinzu: „Bei uns im Geschäft klingelt es andauernd. Anrufe und Kundenzahlen halten sich in etwa die Waage.“

Ja, die Kundschaft wurde von den Buchhändlerinnen aus Elberfeld schon vermisst. Aber dafür gab es Gelegenheit, das Archiv des Peter Hammer Verlages zu bestaunen. Akribisch nach Jahreszahlen geordnet, findet man dort Exemplare sämtlicher seit 1966 im Verlag erschienen Bücher. „Rund 1750 sind es“, bestätigt die seit 2004 beim Hammer beschäftigte Monika Pönninghaus, die dem Mackensen-Team am Montag bei der Verlagsarbeit hilfreich zur Seite stand.

Hilfe gab es für beide Teams von der „Heimbelegschaft“

Eine wahre Freude, den „kleinen Maulwurf“, einen „Star“ im Hammer Verlag in Chinesisch, Japanisch, Koreanisch oder Russisch zu studieren. „Werner Holzwarth hat die Texte geschrieben, und unser Nachbar an der Friedrich-Ebert-Straße, Wolf Erlbruch, hat sie illustriert“, erklärt Michael Kozinowski. Kinderbücher sind eine besondere Spezialität des Hammer-Verlages. Und so passte es auch ins Bild, dass Buchdesignerin Magdalene Krumbeck mit einem neuen Kinderbuch in die Föhrenstraße kam und mit den Vertreterinnen des Einzelhandels besprach wie Text und Illustrationen verteilt werden sollten.

Kozinowski hatte seine Kundschaft („80 Prozent davon sind Stammkunden“) auf das „Umzugs-Experiment“ mittels Flyern vorbereitet. Deshalb kamen auch einige Bücherfreunde einfach nur, um zu sehen, wie sich die Damen vom Barmer Rott in der ungewohnten Umgebung zu Recht finden würden.